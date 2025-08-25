Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilikten ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana doğru yayılan alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale etti.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adası'na su tankeri ve itfaiye aracının getirildiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.