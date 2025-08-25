Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren yangın söndürme uçağının kırıma uğradığını, uçaktaki iki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasına ilişkin bilgi verdi.

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının, Antalya'daki eğitim uçuşu sırasında Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında kırıma uğradığını belirten Yumaklı, uçakta bulunan iki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

OGM'nin NSosyal'deki hesabından da konuya ilişkin paylaşımında, envanterde bulunan AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı aktarıldı.

Burdur Valiliğinin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ise, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesindeki eğitim uçağının Karacaören Barajı'ndan su almaya çalışırken tekrar kalkış yapamadığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uçakta bulunan biri Türk diğeri İspanyol iki pilot balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup pilotlar, tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesine sevk edilmiştir."