Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal-Alma-Tasarruf-Verme” suçlarından tutuklanan zanlılar O.H.K, B.C.K ve J.C.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evde 600 Gram Uyuşturucu ve Hassas Terazi Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15-17.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de sakin zanlılar O.H.K ile B.C.K’nun ikametgahlarında mahkeme emriyle huzurlarında yapılan aramada, tasarruflarında toplam yaklaşık 600 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17 bin 100 TL nakit para bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Üçüncü Zanlı da Yakalandı

Polis, olayın ardından zanlılardan yapılan sorguda konu maddelerin zanlı J.C.O’dan alındığının öğrenildiğini, bunun üzerine zanlı O’nın da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturma Yeni Başladı

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu, emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini, ayrıca zanlıların söz konusu maddeleri nasıl ve nereden temin ettiklerinin araştırılacağını belirterek, soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme 2 Gün Tutukluluk Kararı Verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.