Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nde misafir edilen KKTC heyetinin ülkeye ulaşmaları için gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirterek, bölgede barışın, istikrarın ve aklıselimin egemen olması için tansiyonu düşürecek her türlü diplomatik çabanın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, konuyla ilgili açıklamasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından İran’ın Hamadan kentinde düzenlenen Sağlık Turizmi Konferansı ve Fuarı’na katılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç’ın, saldırıların ardından İran hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle planlanan dönüşün mümkün olmadığını belirtti.

-“İlk elden bilgi aldım”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu sabahın erken saatlerinde, heyet Başkanımız Ahmet Savaşan’la doğrudan görüşerek temsilcilerimizin durumu hakkında ilk elden bilgi aldım. Gelişmeleri en başından itibaren yakından takip etmekte, ilgili makamlarla doğrudan temas halinde bulunmaktayım” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Heyetimiz, Anavatan Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nde güvenli bir ortamda misafir edilmektedir ve sağlık durumları gayet iyidir. En kısa sürede ve en güvenli şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli tüm girişimler sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla tam bir eşgüdüm içerisinde hareket edilmekte, Dışişleri Bakanlığımız da süreci dikkatle izleyerek diplomatik temaslarını sürdürmektedir”

-“Bölge için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi lazım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgesel gelişmelere de değinerek, tansiyonu tehlikeli biçimde yükselten bu son gelişmeler karşısında duyarsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi.

Tatar, “İsrail’in güç kullanarak attığı bu son adım, bölgeyi daha geniş çaplı bir kaos ve istikrarsızlık sarmalına sürükleme riski taşımaktadır” dedi.

Bu noktada uluslararası toplumun sorumluluk üstlenip, daha fazla gecikmeden harekete geçmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Barışın, istikrarın ve aklıselimin egemen olduğu bir bölge için tansiyonu düşürecek her türlü diplomatik çabanın desteklenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Heyetimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yurda dönmelerini temenni ediyorum”