Karayolları Dairesi, bugünden itibaren Lefkoşa-Girne bölünmüş ana yolundaki Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarında trafik sinyalizasyon sistemi çalışması başlatıldığını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.