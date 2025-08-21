Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hava sıcaklığının yüksek olduğu bu günlerde çok dikkatli olunması, yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Yanan her bir ağaç büyük bir servetin heba olmasıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’de Ciklos bölgesinde bu sabah meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı. Tatar, yangının; helikopter, İtfaiye, Orman Dairesi, belediye, asker, Sivil Savunma ekipleri ve vatandaşların üstün gayreti ve çalışmaları neticesinde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına müdahalede bulunan tüm ekiplere ve halka teşekkür etti.