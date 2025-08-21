Ulaştırma Bakanlığı: “KVKK görüşü: ‘Trafidar’ özel hayatın gizliliğine müdahale etmiyor”
İçeriği Görüntüle
Lefkoşa’da 48 yaşındaki Numan Salih Suiçmez, Girne’de ise 41 yaşındaki Mohammad Amin Khosravi, evlerinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Numan Salih Suiçmez (E-48) Lefkoşa’daki evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında, işyerinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirilen Mohammad Amin Khosravi (E-41) de dün saat 14.00 sıralarında Girne’deki evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.
Suiçmez ve Khosravi’nin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.