Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı

Girne'de Ciklos mevkiinde, bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm makilik alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangın; polis, İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, askeri personel ile belediye ekiplerinin karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin de havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

- Çavuş: “Ekiplerin özverili ve koordineli çabaları sayesinde alevlerin yayılması önlendi”

Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan açıklamada ise, yangının hızlı ve koordineli müdahaleler sayesinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangının yayılmasının önlendiği belirtilen açıklamada, yangın nedeniyle yaklaşık 8 dönüm makilik alanın zarar gördüğü ve bölgedeki tehlikeli noktaların güvence altına alındığı ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

-Çavuş, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkat çağrısında bulundu

Yangının tehlikeli bir bölgede çıktığını ancak ekiplerin özverili ve koordineli çabaları sayesinde alevlerin yayılmasının önlendiğini vurgulayan Çavuş, vatandaşlara, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda dikkatli olmaları ve herhangi bir duman veya yangın belirtisini derhal yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.