T&T Havalimanı İşletmeciliği ve Kaner Duty ile birlikte Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğinde Ercan Havalimanı’nda kan bağış kampanyası düzenlendi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, “Her damla kan, bir candır” sloganlı kampanya, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Ercan Havalimanı giden yolcu bölümü ile Taşyapı İnşaat Şantiye bölümünde gerçekleştirildi.

Kampanyaya, T&T Havalimanı İşletmeciliği, Taşyapı, Kaner Şirketler Grubu, İstanbul Handling, gümrük, sağlık, emniyet mensupları ile Ercan Havalimanı’ndaki kurum ve kuruluşlar katıldı.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kaner Duty Free ile birlikte Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğindeki kan bağış kampanyasının düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Kızılay yetkilileri de, Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına gösterilen yoğun ilgi ve duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ederek, bunun diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.