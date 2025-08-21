(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen” polisi darp görevinden men ciddi darp, darp, uygunsuz tavır hareket sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Emre Çamlar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Abdülkerim Yaşar olguları aktardı. Polis, 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Ercan Havalimanında giden yolcu bölümünde bulunan 106 numaralı çıkış kapısında Türkiye'de sakin Emre Çamları’ın 71 mlgr alkol tesiri altındayken arkadaşının adına kiralanmış olan ZRR 739 plakalı aracın anahtarını teslim etmediği için kendisinden izahat isteyen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ercan Havalimanı Güvenlik Amirliğinde görevli polis memuru Ş.Y.’nin boğazını sıkıp darp edip görevinden men ettikten sonra makul mazereti olmaksızın el ve kollarını sallayıp uygunsuz hareket yapıp yine yüksek sesle "Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum kimse beni uçaktan indiremez" demek suretiyle rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, zanlının Ercan Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan C.A.H.’nin omzuna vurup ciddi darp ettikten sonra yine aynı yerde yolcu hizmetlerinde görevli A.G.’yi iterek darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan soruşturmada ZRR 739 plakalı aracın kazalı olduğunun öğrenildiğini kaydetti. Polis, aracın gitmiş olduğu güzergâhtaki kameraların incelenip herhangi bir kazaya karışıp karışmadığının tespitinin yapılması gerektiğini, olay yeri olan Ercan Havaalanı 106 numaralı çıkış kapısından kamera görüntüleri incelenip olaya tanık olan şahısların ifadesi alınması gerektiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye 7 günlük bir tatil için turist olarak geldiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.