Gaziveren’de balkondan yedi metre yüksekten düşen şahıs yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; bu sabah 02.30 sıralarında, Alexander Neumann (E-52), kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen sebepten yaklaşık yedi metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Neumann, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akciğer yaralanması, kaburga, sağ kalça ve sağ kol kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Dörtyol’da dün 297 miligram alkollü içki tesiri altındaki R.U.(E-50) ile 309 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ö.D.(K-39), bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.

-İzinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.