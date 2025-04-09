Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ve heyetini kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bizler için çok önemli” diyerek, TSK’nın, Kıbrıs Türkü’nün barışını, huzurunu ve güvenliğini sağladığını vurguladı.

Vakfın, bir kurum olarak kaynak yaratmak ve TSK’nın faaliyetlerini desteklemek için yaptığı çalışmaları selamlayan Tatar, Vakfın, KKTC’den de bağışçılarının olmasının kendini mutlu ettiğini dile getirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bu yıl 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenleneceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin, teknoloji ve savunma sanayinde büyük bir ivme kazandığının altını çizdi.

Milli savunma sanayindeki başarı ve gelişmelere işaret eden Tatar, “Milletimizle elbette gurur duyuyoruz” diyerek, bunun altında çok büyük bir ekip ruhu yattığını söyledi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayindeki başarılarıyla dünyanın ilk beş ülkesinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Özellikle son zamanlarda küresel dengelerin değiştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, büyük ülkelerin de farklı arayışlar içerisinde olmasının güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün, Gazze’deki durumlara benzer olayları 1960’lı yıllarda yaşadığını kaydeden Tatar, EOKAcıların, adayı Yunanistan’a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına her türlü acımasız saldırıyı yaptığını anlattı.

1960 Kuruluş Anlaşmalarında dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun büyük başarısıyla, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı ile garantör ülke olduğunu ifade eden Tatar, kendi değerlendirmesine göre, ilk müdahalenin 8 Ağustos 1964’te Erenköy mücadelesinde olduğunu söyledi.

“Erenköy bizim için küçük bir Çanakkale Savaşı’dır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kahraman Cengiz Topel ve arkadaşlarının Türk Hava Kuvvetleri olarak müdahalesiyle bölgedeki insanların katliamın eşiğinden döndüğünü söyledi. Erenköy müdahalesinin, 10 yıl sonra gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na süreci hazırladığını kaydeden Tatar, Cengiz Topel başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

“Kıbrıs bugünlere büyük mücadeleler sayesinde geldi” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, küresel dengelerin değiştiği bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü olması, milli savunma sanayindeki başarıları ve dünyada söz hakkına sahip olmasının, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için de fevkalade önemli olduğunu belirtti.

-Topçu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Vakıf olarak hikayelerinin Kıbrıs’la çok ilintili olduğunu ifade eden Topçu, hem vakıf şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ hem de Vakfın, Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında yaşanan ambargolar vesilesiyle Türk milletinin bağışlarıyla kurulduğunu ve bugünlere kadar geldiğini söyledi.

Yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla KKTC’den Vakfa bağış yapanlara yönelik berat ve madalya takdim töreni yapılacağını da kaydeden Topçu, katkı ve desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde de bulunuldu.