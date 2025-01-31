Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti ve Gazi Mağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile görüştü. Görüşmede Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri için düzenlenecek anma töreni öncesinde Mağusa’ya bir ziyaret düzenlediğini söyledi.

Şampiyon Meleklerin unutulmadığını ve adlarının yaşatılması için devletin ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin çalışmalarını sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İsias’ın ortak dava olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, depremin meydana geldiği andan itibaren yaşanan tüm süreçlerde ailelerin yanında olan Gazi Mağusa Belediye Başkanı Dr Süleyman Uluçay’a teşekkür etti.

6 Şubat Depremi’nin Kıbrıs Türkü ve Türk halkı için büyük bir acı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr Süleyman Uluçay da yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri olan Mağusa’nın, 6 Şubat Depreminden sonra artık “Melekler Şehri” olarak anılmaya başlandığını söyledi.

Ziyaretin kendilerine bir teselli olduğunu belirten Uluçay, her zaman ailelerin yanında olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.