Bakan Çavuşoğlu’ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, donanımlı öğretmenler, güçlendirilmiş altyapı ve destek birimleriyle yeni döneme hazır olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin, eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin gelişimini desteklemek ve okulları uluslararası standartlara taşımak olduğunu da belirtti.

Çavuşoğlu, yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, uzun bir yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bu yıl 58 bin öğrencimiz, 6 bin 500 öğretmenimizle ders zilini çalıyoruz. 427 bin ders kitabımız, donanımlı öğretmenlerimiz, güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle yeni döneme hazırız” dedi.

Eğitimde kaliteyi artırmak, öğretmenlerin gelişimini desteklemek ve okulları uluslararası standartlara taşımak amacıyla hizmet içi eğitim programları, yeni okul binaları, derslikler, kütüphaneler ve sosyal alanlarla eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ettşklerşbş belirten Çavuşoğlu, "Deprem ve güvenlik önlemlerinden teknolojik donanımlara kadar her alanda çocuklarımız için güvenli ve çağdaş bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.”ifadelerini kullandı.

-“Okul yapımları için büyük bir kaynak ayrıldı”

Bu kapsamda okul yapımları için yerel kaynaklardan 950 milyon TL, Türkiye Cumhuriyeti’nden yaklaşık 500 Milyon TL, Merkez Bankası’ndan yaklaşık 342 milyon TL olmak üzere büyük bir kaynak ayrıldığına dikkat çeken Çavuşoğlu, Deprem Komitesi’nden ise 2025 yılı içerisinde toplam 412 milyon 643 bin 267 lira bloke edildiğini belirtti.

-“Hükümetimiz döneminde 19 yeni okul yapıldı”

Hükümetleri döneminde 19 yeni okul yapıldığını, yıkılıp yeniden yapılan 10 okulun ise bir kısmında çalışmaların devam ettiğini, bir kısmının ise eğitime kazandırıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Söz konusu 29 okulun 12’si hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla, 17’si ise devlet ve kurumlarının kaynaklarıyla hayata geçirilmektedir. Hâlihazırda 7 yeni okulun yapımı planlanmaktadır” dedi.

-“92 okulun 67’sinin güçlendirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alındı”

Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nda görüşülen 92 okuldan 67’sinin güçlendirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alındığını kaydeden Çavuşoğlu, bu okullardan 29’unun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 9 okulun güçlendirme çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, 10 okulun sözleşmesinin imzalandığını, 6 okulun sözleşme aşamasında, 13 okulun ise ihale sürecinde olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, okul binalarının iyileştirilmesi ve çocuklara daha nitelikli bir eğitim ortamı sunulması için fedakârlıkla katkı sağlayan velilere, okul aile birliklerine, belediyelere, hayırsever iş insanlarına ve her zaman yanlarında Türkiye Cumhuriyeti’ne öğrenciler adına teşekkür etti.

-“Teknolojik altyapının güçlendirilmesine önem verildi…110 Milyon TL kaynak”

Eğitim yatırımlarının yalnızca okul binalarıyla sınırlı kalmadığına, donanım ve teknolojik altyapının da güçlendirilmesine önem verildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, altyapı, donanım ve teçhizat yatırımları için 110 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

-2019’dan bugüne…

2019-2025 yılları arasında toplam 580 derslik, 109 tuvalet, 89 idari birim, 31 öğretmen odası, 9 kütüphane, 24 kantin, 48 depo, 21 çok amaçlı salon ve 17 hademe odası kazandırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bunlar, eğitimde attığımız somut adımların en güçlü göstergelerindendir” dedi.

Okulların teknolojik altyapısını güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, bu doğrultuda 2019 yılından bugüne kadar 1071 akıllı tahta, 148 projeksiyon cihazı, 1991 güvenlik kamerası, 3194 bilgisayar, 422 bilgisayar masası, 36 laboratuvar masası ve 36 iş teknik masası temin edildiğini kaydetti.

-“Bu yıl ilk kez güvenlik ihalesine çıkıldı, 35 güvenlik görevlisi okullarda göreve başlayacak”

“Çocuklarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi, akademik başarıları kadar önemlidir” diyen Nazım Çavuşoğlu, bu nedenle bu yıl ilk kez güvenlik ihalesine çıkılarak, 35 güvenlik görevlisinin okullarda göreve başlayacağını belirtti.

Gelecek yıl planladıkları 7 okulun tamamlanmasının ardından, çevre güvenliği ve bahçe duvarları da dâhil olmak üzere tüm okullarda güvenlik projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Ayrıca hizmet içi eğitim programlarımızda bu yıl bir veya birden fazla programa katılan öğretmen sayımız 6 bin 252’ye ulaşmıştır. 52 farklı başlık altında düzenlenen 163 oturumla yürütülen eğitimlerde katılım oranı ise ilkokullarda yüzde 97, ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde ise yüzde 86 olarak gerçekleşti. Hizmet içi eğitim programlarında toplam katılım oranının ortalama yüzde 91’e ulaşmış olması ve öğretmenlerimizin bu eğitimlerin verimliliğine dair olumlu dönüşleri, bizleri mutlu etmektedir. Bu süreçte katkı sağlayan üniversitelere ve akademisyenlere de teşekkür ederiz.”

Öğretmenlere seslenen Çavuşoğlu, “Sizler bu kutsal yolculuğun rehberlerisiniz. Gösterdiğiniz özveri, her öğrencimizin geleceğine ışık tutmaktadır. Hem yarının insanlarını yetiştiriyor hem de toplumun dönüşmesinde, ilerlemesinde ulvi bir görev üstleniyorsunuz. Bu bilinçle, el ele vererek çocuklarımızı en donanımlı şekilde geleceğe hazırlayacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Mesajında öğrencilere de hitap eden Bakan Çavuşoğlu, “Geleceğimizi inşa edecek olan sizlerin çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Sizden beklentimiz, azimle çalışmanız, hayallerinizin peşinden koşmanız ve ülkemizi daha ileriye taşımanızdır” ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek, bizler için çok kıymetlidir. Yeni dönemde de iş birliğinizle, onların hem akademik başarılarını hem de sosyal becerilerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Biliyoruz ki bizler büyük bir aileyiz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle el ele vererek, eğitim sistemimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Birlikte attığımız her adım, geleceğimizi daha sağlam temellere oturtacaktır” diyen Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının güzellikler ve başarılar getirmesini, ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni etti.