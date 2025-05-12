Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen "Büyükkonuk Eko Gün" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk eko gün etkinliği olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’ün, bu yıl 26’ncı kez yapıldığını belirterek, etkinlikteki kültür, sanat, müzik, gastronomi ve el sanatları gibi unsurların ülkenin kimliğini oluşturduğunu söyledi.

KKTC’nin tanıtımı ve kabul görmesi için mücadele verdiklerini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini yürüttüklerini vurguladı.

Festivallerin ülke ve bölge tanıtımına katkı yaptığını anlatan Tatar, Büyükkonuk Eko Gün etkinliğini düzenleyenleri tebrik ederek, etkinliğe katılanlara ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Ülkede yaşanan gelişmelere ve hayata geçirilen projelerin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İskele ve Karpaz Bölgesi’nin son yıllarda hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çekti.

İskele ve Karpaz bölgesinin Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının vatan ve bayrak sevgisiyle Kıbrıs’ta yaşantısını sürdüreceğini kaydetti.