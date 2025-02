Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencilerini kabul etti; Kıbrıs sorunu ve KKTC hakkında bilgiler verdi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilere, fakülte akademisyenleri eski Büyükelçi Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, Doç. Dr. M. Sadık Akyar ve Yrd. Doç. Dr. Alper Gülbay eşlik etti.

Öğrencilere ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Cumhurbaşkanlığı'nın işleyişi hakkında bilgi verdi.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri ve Cumhurbaşkanlığı'nın izlediği politikayı aktardı.

- Tatar: “Kıbrıs’ta sürdürülebilir barışın önemi büyük”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, dünyada son yıllarda yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, Kıbrıs’ta sürdürülebilir barışın önemine vurgu yaptı.

1974’ten bu yana adada barış içinde yaşandığını belirten Tatar, bunun en büyük sebebinin tarafların kendi bölgelerinde yaşaması ve Türk askerinin adadaki varlığı olduğunu söyledi.

KKTC’de sektörlerin gelişmekte olduğunu ve refah seviyesinin her geçen gün arttığını ifade eden Tatar, özellikle Türkiye’den gelen suyun tarım sektörüne sağladığı katkılara dikkat çekti.

Kıbrıs Türklerinin egemenliği için mücadele ettiğini vurgulayan Tatar, ancak uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafını tüm ada adına muhatap kabul etmesi nedeniyle Kıbrıslı Türklere adil davranılmadığını belirtti. Bunun kabul edilemez olduğunu dile getiren Tatar, adadaki Türk varlığının tarihsel sürecine de değindi.

Türkiye’nin garantör ülke olarak Kıbrıslı Türkleri korumak amacıyla adada bulunduğunu belirten Tatar, tarihten ders alınmaz ve gerekli önlemler alınmazsa tarihin kendini tekrar edebileceğini söyledi. Tatar, ülkede barışın ve istikrarın devam etmesini istediklerini ifade etti.

- “Burada yaşayan öğrenciler olarak Kıbrıs meselesini öğrenmeniz önemli”

Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin kendi kültürü, dili, dini ve gelenekleri olduğunu, bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini ancak karşı tarafın bu saygıyı göstermediğini dile getirdi.

Tatar, öğrencilere hitaben, hangi alanda eğitim alırlarsa alsınlar, Kıbrıs meselesini öğrenmelerinin önemli olduğunu belirtti.

-Cenevre'de ifade edilecek pozisyon...Egemenlik hakkının kabul görmediği bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini ve baskı altında bir müzakere sürecine girmeyeceklerini söyleyen Tatar, önümüzdeki ay Cenevre’de gerçekleşecek gayriresmi toplantıda da bu pozisyonlarını açıkça ifade edeceklerini kaydetti.

Federal çözüm konuşmalarının halen yapılıyor olduğunu belirten Tatar, ancak Kıbrıs Türk halkının asla bir azınlık konumuna düşmeyeceğini vurguladı. Yeni siyasetle bu durumu uluslararası topluma daha iyi anlatabildiklerini ifade etti.

Tatar, iki tarafın iş birliğine yönelik çalışmalar yapmasının önemli olduğunu dile getirerek, özellikle olası doğal afetler, adli konular ve kültürel miras gibi alanlarda iş birliği yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

- “KKTC, öğrencilere farklı kültürleri öğrenebileceği bir eğitim ortamı sunuyor”

KKTC’nin sunduğu imkanlara da değinen Tatar, adanın doğal güzellikleri ve eğitim olanaklarıyla öğrencilere büyük avantajlar sağladığını belirtti. KKTC’de 144 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Tatar, farklı kültürlerin bir arada olduğu bir eğitim ortamında öğrencilerin kendi değerlerini paylaşma ve yeni kültürleri öğrenme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Eğitimin sadece ders kitaplarıyla sınırlı olmadığını belirten Tatar, kişisel gelişimin ve sosyal becerilerin de önemine vurgu yaptı.

Tatar, dijital teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak bu bilginin doğru şekilde yorumlanması ve kullanılması gerektiğini ifade etti.

Başarıya ulaşmak için özgüven, risk alma cesareti ve doğru becerilere sahip olmanın önemine değinen Tatar, geçen haftalarda hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in girişimciliğine ve başarılarına dikkat çekti. Tatar, yapılan işte mutlu olmanın önemini de vurguladı.

- Tatar, öğrencilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Bangladeş, Kongo, Nijerya, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan gelen öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yanıtlarında, KKTC ile Türkiye arasında her gün yaklaşık 50 uçak seferi gerçekleştiğini belirten Tatar, Türkiye’deki havalimanları aracılığıyla KKTC’den dünyanın her yerine ulaşım sağlanabildiğini ifade etti. Tatar, ayrıca KKTC’nin diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerine değindi ve ülkedeki yabancı öğrenci sayısının fazlalığına dikkat çekti.

Kaynak: RSS