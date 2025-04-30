Çamlıbel-Kalkanlı ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Muhammed Sıtkı Şen yönetimindeki otomobil takla attı, sürücü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Çamlıbel - Kalkanlı ana yolunun 6-7’nci kilometreleri arasında, Muhammed Sıtkı Şen yönetimindeki JU 814 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güneye doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bankete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammed Sıtkı Şen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.