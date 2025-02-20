Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Tasarının üçüncü okunuşu ivediliği olmadığından dolayı bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite daha sonra “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak, oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMUSEN’den yetkililer katılarak, görüşlerini sundu.

Komite son olarak “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMUSEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Tıp Laboratuvar Uzmanlar Derneği’nden yetkililer katılarak, görüşlerini paylaştı.

Sunat Atun başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi; UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısında ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yer aldı.