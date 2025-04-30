Akçiçek’te, bir şirkete ait şantiye alanı içerisine izinsiz olarak girilip, şantiyede bulunan yaklaşık 280 ton ağırlığında kum, çakıl ve şantiye malzemeleri kimliği meçhul şahıslar tarafından kamyonlara yüklenip çalındı, üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 28-29 Nisan tarihleri arasında, Akçiçek’te, bir şirkete ait şantiye alanı içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, şantiye içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 280 ton ağırlığında kum, çakıl ve şantiye malzemelerinin kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kamyonlara yüklenip şantiye alanı dışına çıkarılmak suretiyle çalındığını belirtti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.K.(E-41), A.D.(E-61) ve B.G.(E-36) tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

-Bostancı’da “hurda” hırsızlığı: Bir kişi tutuklandı

Dün, Bostancı’da bir şahsa ait ikametgahın önünde park halinde bulunan ev sahibine ait kamyon aracın arkasında muhafaza edilen yaklaşık 31 kilogram ağırlığındaki hurda bakır, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-33) tespit edilerek tutuklandı.