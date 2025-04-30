Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, paketlenmiş ürün ihracatının narenciye sektörünün temeli olduğunu belirterek, bu yıl ürünlerin neredeyse tamamının sıkıma yönlendirilerek, üreticinin ağır zarara uğratıldığını kaydetti. Gulamkadir, “Sektörü bitirmek için her adımı attılar.” dedi.

Gulamkadir yaptığı yazılı açıklamada, Binboğa Yem Fabrikası’nın ardından bu kez de narenciye sektörünün ağır darbe aldığını ifade ederek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümetin, üretimi tamamen bitirmek için adeta “ant içtiğini” iddia etti.

Geçen yıl UBP kurultayı nedeniyle Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’in görevden alınmadığını öne süren Gulamkadir, Redif’in sezon başında görevden alınmasına rağmen hala yerine kimsenin atanmadığını kaydetti. Gulamkadir, “Çünkü amaç, sektörü, üreticiyi ve Güzelyurt’u batırmak, ülkenin en önemli gelir kaynağı olan narenciyeyi yok etmektir.” dedi.

Narenciyenin, ihracatta en önemli ürünlerden biri olduğunu vurgulayan Çağlar Gulamkadir, “Başka ülkelerde kendi ayakları üzerinde duran bir ülke için önemli bir sektör konumunda olan narenciye sektörü kamu maliyesine ciddi katkılar sağlamaktadır. Ancak bizim ülkemizde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bilinçli bir şekilde üreticiye darbe vurulmakta, kamu maliyesi zarara uğratılmakta ve sektör göz göre göre çökertilmeye çalışılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

-“İyi ürünler paketlenmedi, ihraç edilmedi, sıkmaya gönderildi”

İyi ürünlerin paketlenmediğini, ihraç edilmediğini ve sıkmaya gönderildiğini, sezon devam ederken Cypfruvex’te paketlemenin durdurulduğunu kaydeden Gulamkadir, şöyle devam etti:

“Önce kaliteli ürünler sıkmaya verildi, sonra paketlenecek ürün bulunamayınca paketleme tesisi kapatıldı. Düşünsenize tüm sezon boyunca ürününüze emek harcayıp kaliteli ürün yetiştirseniz bile ürününüz sıkmaya veriliyor. Emekleriniz heba ediliyor ve düşük verim alan üreticiyle aynı fiyatı alıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Bu koşullarda üreticilerimiz üretime nasıl devam etsin? Açıktır ki bu hükümet üreticiyi üretimden koparmaya çalışıyor. Yoksa hükümetin amacı üreticinin üretim koşullarını zorlayarak Cypfruvex’i özelleştirmek mi?”

“Çevremizdeki ülkelerde ciddi rekolte düşüşleri yaşanırken, bizde ürün daha ucuza alındı.” diyen Çağlar Gulamkadir, “Tesis kapatılmadan önce ürün 14-15 TL’ye alınırken, rekolte düşüşü nedeniyle fiyatın yükselmesi gerekirken tesis kapatıldı ve fiyat 10 TL’nin altına düştü. Bu, üreticiyi bitirme amacı taşıyan bilinçli bir girişim değil midir?” sorusunu sordu.

-“Üreticinin emeğinin karşılığını alamaması tam anlamıyla vicdansızlık”

Dünya ülkelerinin, tarım politikaları ile üreticiyi koruduğunu, ülkede ise üreticinin mağdur edilip, zarara uğratıldığını savunan Gulamkadir, bölgede yaşanan don olayından sonra, Tarım Sigorta Fonu'nda olan narenciyenin zarar gördüğünü ve hiçbir çalışma yapılmadığını, hatta belirli bölgelerde ağaçların neredeyse yarı yarıya kuruduğunu ifade etti. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Gulamkadir, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bayramdan önce ürünleri kestiler, ödeme yapacaklarını söylediler. ‘paramız var, ödeyeceğiz’ dediler. Ancak özellikle Greyfurt, limon ve mandora ürünlerine bugüne kadar bir kuruş bile ödeme yapılmadı. valenciada ürün alınırken sadece yüzde 30’u ödendi; kalan yüzde 70 hâlâ ödenmedi. Üretici ağır girdi maliyetleri ve döviz karşısında her geçen gün ezilirken, bir de emeğinin karşılığını alamaması tam anlamıyla vicdansızlıktır.”

“Geçen yıl konsantreden gelen para başka kurumlara mı aktarıldı? Bu iş bilmez yönetim, yıllardır Cypfruvex’ten alım yapan firmalarla yapılan anlaşmalardaki taahhütlerini yerine getirebilecek mi? Yoksa elimizdeki pazarları da mı kaybedeceğiz?” sorularını soran Gulamkadir, Cypfruvex yönetimi, Tarım Bakanlığı ve hükümetin, üreticilerin sorularına yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Soğuk hava deposuna ilişkin uyarılarının da dikkate alınmadığını ifade eden Gulamkadir, “ Önce pazar bulunmalı, aksi halde tüm ürün sıkmaya gider dedik. Maalesef bu yıl dediğimiz oldu. Ürünlerin neredeyse tamamı sıkıma yönlendirildi, üretici ağır zarara uğratıldı.” ifadelerini kullandı.

-“Paketlenmiş ürün ihracatı sektörün temeli”

Paketlenmiş ürün ihracatının, sektörün temeli olduğunu belirten Çağlar Gulamkadir, amacın, üreticiyi bitirmek olduğunu savunarak, “Halkınızı seviyorsanız istifa edin.” dedi. Cypfruvex’in ciddi bir yönetim zafiyeti olduğunu kaydeden Gulamkadir, hükümetin, geçen yıl ile birlikte tarihin en başarısız hükümeti olduğunu iddia etti. Narenciye sektörünü bitirmek için her adımın atıldığını ileri süren Gulamkadir, kurumun asli görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Gulamkadir, kurumu bu noktaya getirenlerin yargılanması gerektiğini de kaydetti.