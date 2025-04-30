Şahsın, şirket müşterilerinden temin ettiği 33 bin 532 ABD doları ile 1 milyon 669 bin 493 TL parayı tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi

Gazimağusa’da bir şirkette çalışan 44 yaşındaki bir şahıs, dört ay boyunca, şirket müşterilerinden temin ettiği 33 bin 532 ABD doları ile 1 milyon 669 bin 493 TL parayı tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre Ocak 2024-Nisan 2025 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan A.K.’nin (E-44), şirket müşterilerinden temin ettiği 33 bin 532 ABD doları ile 1 milyon 669 bin 493 TL parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.