Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada; "Otizm Farkındalık Günü'nde, toplumumuzun her bir ferdi olarak otizm spektrumundaki bireylerin yaşamlarını anlamak ve onlara destek olmak için daha fazla çaba göstermeliyiz" dedi.

Otizmin, sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumu da etkileyen bir durum olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel günde, otizmli bireylerin eşsiz yeteneklerini ve katkılarını kutluyor, onların toplumumuzda hak ettikleri saygıyı ve kabulü görmeleri için çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Herkesin farklılıkları kucaklaması ve otizmli bireylerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için gerekli desteği sağlaması gerektiğine inanıyorum.

Unutmayalım ki, hepimiz farklıyız ve bu farklılıklar toplumumuzu daha zengin kılar. Otizmli bireylerin seslerini duymak ve onlara saygı göstermek, daha adil ve kapsayıcı bir toplum yaratmanın temelidir.”