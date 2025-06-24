Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın’ı kabul etti.

YÖDAK Başkanı Hocanın, kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, YÖDAK’ın, Avrupa Yüksekögretim Kalite Güvencesi Ajansları Birliğine (ENQA) gözlemci üye olarak yeniden kabul edilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Yenilenen üyelik sürecine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, YÖKAK ve TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin önemli katkıda bulunduğunu belirten Hocanın, aralık ayında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında ENQA’ya yeniden üyelik süreciyle ilgili Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu toplantısının yapıldığını hatırlattı.

Prof. Dr. Hocanın, konuşmasının devamında YÖDAK’ın çalışmalarına ve denetimlerin yürütülmesine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.