Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Genç Sanatseverler Derneği tarafından düzenlenen 2’nci Çocuk Şenliği’ne katıldı.

Girne Barış Parkı’nda yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ülke genelinde yapılan etkinliklerde çocuklarla ve ailelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğal güzellikleri yanında kültür, sanat ve gelenekleriyle güzel bir ülke olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte oynanan oyunların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Çocuklara bu değerlerin verilerek, yetiştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu kazanımları elde edecek çocukların, ileride ülkeyi yöneteceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, “Çocuklar en değerli varlıklarımız ve zenginliğimizdir” diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin kültür ve sanatın yaygınlaştırılması yanında ülkenin gelişip kalkınmasında önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocuk şenliğini düzenleyen Girne Genç Sanatseverler Derneği’ne teşekkür etti ve çocukları yetiştiren öğretmenler ile teşvik eden ailelerini tebrik etti.