Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Cihangir Stadı’nda düzenlediği 10. Dünya Çocuk Günü Şenliği’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, “Çocuklar bizlerin umudu geleceği teminatıdır” diyen Tatar, 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü nedeniyle çocukları kutladı, çocukları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Ülkenin geleceği çocukların kendi kültürü ve gelenekleriyle eğitim almasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Çocukların geleceğe umutla bakması ve daha mutlu bir ülkede yaşaması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Tatar, “Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız kısıtlama, engelleme, ambargo ve izolasyona meydan okuyarak daha iyi çalışmalıyız” dedi.

Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün öneminden bahseden Tatar, düzenlediği etkinlikten dolayı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ni tebrik ederek, etkinlikte emeği geçenleri kutladı.