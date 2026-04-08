“Hükümet ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin ülkenin geleceğini tehlikeye attığını savunarak, “Çağrımız nettir. Bu ülkenin ihtiyacı olan erken seçime derhal gidilmeli, sandık kurulmalıdır.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis’te basın açıklaması yaptı.

CTP Genel Başkanı İncirli, basın açıklamasında hükümet gitmediği sürece kimsenin rahat edemeyeceğini ve memleketin felakete sürüklenmeye devam edeceğini iddia etti.

Hükümetin yaptığı usulsüzlüklerin üstünün örtülemeyeceğini ileri süren İncirli, ülkenin derhal seçime gitmesi ve sandığın kurulması gerektiğini savundu.

-“Hükümet hem ülkeyi hem de Meclis’i kilitledi”

İncirli, konuşmasının devamında hükümetin hiçbir şey olmamış ve uzlaşı arıyormuş gibi davranmasına da tepki göstererek “Sendikalar makul bir öneri sundukları zaman neredeydiler? Hepimiz diyalog kurulsun diye uğraştık ama onlar yasa gücünde kararnameyi geçirdiler” dedi.

Hükümetin hem ülkeyi hem de Meclis’i kilitlediğini savunan İncirli, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu yineledi.

-“Ülkenin ihtiyacı olan erken seçime derhal gidilmeli ve sandık kurulmalı”

“CTP olarak erken seçimin en kısa zamanda olması gerektiğini söylüyoruz. Bu ülke en geç Haziran ayında seçime gitmelidir” şeklinde konuşan İncirli, hükümetin her geçen gün borçlanmaya devam ettiğini söyledi.

İncirli, halkın talebinin de erken seçime gidilmesi yönünde olduğunu savunarak, “Binlerce kişi bugün Meclis’e geldi ve ‘hükümet istifa’ diye bağırdı. Yaşananlar halkın değişim isteğinin en büyük göstergesidir” dedi.

-“Basın emekçilerinin ortaya koyduğu emek çok değerli”

Konuşmasının sonunda basın emekçilerine özel olarak teşekkür eden İncirli, günlerdir Meclis’te yaşanan süreci yakından takip eden basın mensuplarının zor koşullar altında görev yaptığını vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının kritik bir rol üstlendiğini belirtti.