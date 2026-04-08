Tuğcu: “Yarın saat 10.00’da Meclis önünde olacağız”

Sendikalar, genel grevin tüm okullar ve kamudaki tüm işyerlerinde yarın devam edeceğini açıkladı.

Sendikalar adına basına açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, yarın genel grevin devam edeceğini ve saat 10.00’da meclis önünde olacaklarını kaydetti.

Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir bilgi kirliliği veya yanlış anlaşma var. Biz yasa gücünde kararname geri çekilip resmi gazetede yayımlanıncaya, yasa tasarısı komiteye geri gidene ve hükümet erken genel seçim tarihini açıklayana kadar genel grevdeyiz. Yarın saat 10.00’da görüşmek üzere.”

Tuğcu, tüm üyelerine mesaj attıklarını ifade ederek, yarın okullar ve işyerlerinde tüm sendikaların grevde olduğunu yineledi.

Sendikacı arkadaşlarla yeniden yaptıkları değerlendirmede yanlış anlaşılmalar olduğunu düşündüklerini, sendikaların geri adım attığı gibi bir algı oluştuğunu ifade eden Tuğcu, bunun yanlış anlaşılma olduğunu kaydetti.

Tuğcu, “Biz netiz, yasa gücünde kararname geri çekilecek, meclis açılacak, yasa tasarısı komiteye gidecek, sendikalar oraya çağrılacak ve hükümet erken genel seçim tarihini alıp bize bildirecek.” dedi.

Tuğcu, hükümet sabaha kadar bir adım atarsa bunun yeniden değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.