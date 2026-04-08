Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, genel grevin askıya alınması için hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili yasa gücünde kararnameyi geri çektiğini resmi gazetede ilan etmesi gerektiğini açıkladı.

Bengihan, yasa gücünde kararnamenin ve hayat pahalılığıyla ilgili Meclis’teki yasa tasarılarının geri çekilip komiteye geri gönderilmemesi halinde yarın genel grev ve eylemlerin devam edeceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu’nun serbest bırakılması ardından değerlendirme toplantısını tamamlayan sendikalar Cumhuriyet Meclis’ine gelerek açıklama yaptı.

-Bengihan

Basına sendikalar adına konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, uzun bir mücadeleden sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sürece müdahil olduğunu ve uzlaşı için çaba gösterdiğini belirterek, sendikaların hükümete sunduğu şartları anımsattı.

Genel grevin kalkması için yasa gücünde kararnamenin resmi gazetede ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Bengihan, “Resmi gazete ortaya çıkmazsa genel grevler devam edecek. Tasarı ve kararname çekilmediği sürece genel greve devam edeceğiz. Sendikalar kararlı, hükümet adım atmazsa yarın kamudaki tüm iş yerlerinde, okullarda ve sağlık alanında genel greve devam edeceğiz ve meydanlarda sokakta olacağız." dedi.

Genel grevi askıya alma şartlarını "Tuğcu'nun serbest bırakılması, yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğinin resmi gazetede yayınlanması ve hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının komiteye geri gönderilmesi" olarak sıralayan Bengihan, ilk şartın yerine geldiğini ancak diğer iki şartla ilgili gelişme yaşanmadığını vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin erken seçim tarihi belirlemesi veya istifa etmemesi halinde stratejik yerlerde eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

“Fikrimiz değişmedi, bizim eylem ve grevlerimiz devam edecek. Genel grevin askıya alınması ise yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesine bağlı” dedi.

Bengihan, hükümet seçim tarihi belirlenmeden eylem ve grevlerin bitmeyeceğini sözlerine ekledi.

-Bıçaklı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı da, hükümet temsilcilerinin ortada olmadığını söyleyerek, “Bizim grev sebeplerimiz ortada. Ortadan kalkması halinde biz adım atacağız. Söylediklerimiz yaparlarsa biz görüşmenden kaçmayız. Tilkilerin cesurluğu aslanlar ayağa kalkıncaya kadardır.” dedi.

Yaptıkları grevlerin ana sebebi ortadan kalkarsa grevleri kaldıracaklarını yineleyen Bıçaklı, erken seçim konusunu daha sonra değerlendireceklerini kaydetti.

-Maviş

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de, resmi gazetede kararname askıya alınmazsa, yarın sosyal bilgiler dersinin haklar bölümüyle ilgili derslerinin devam edeceğini söyledi. Maviş, hayat pahalılığıyla ilgili yasa gücünde kararname sabaha kadar resmi gazetede yayımlanırsa yarın okulların açılacağını söyledi.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem de, grevin kalmamasının hükümete bağlı olduğunu kaydetti.