Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, bugün 09.30’da toplanması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu dün kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının yeniden düzenlenmesini öngören 11 yasa tasarısını ele almak üzere toplanmış, ancak yaklaşık yarım saat sonra oturuma ara verilmişti.

Oturumun, verilen aranın ardından bugün devam edeceği belirtiliyor.

Hükümetin yasa gücünde kararnameyle hayat pahalılığı ödeneği düzenlemesine karşı grev ve eylem başlatan kamuda örgütlü sendikalarsa, bugün de genel grevde olacak.

Dünkü görüşmelerde taleplerinin karşılanmadığını belirten sendikalar, Meclis önünde eylem de yapacak.