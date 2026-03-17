Gazimağusa’da bir işletmenin önünde 7 Mart’ta yaşanan tartışmada B.Ö.’nün (E-24) burun kemiğini kıran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışma sonucu İ.H. ve İ.H.A.’nın bir taraf olup, B.Ö.nün yüzüne vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu..

Olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.H. (E-21) ve İ.H.A. (E-21)tespit edilerek, tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.