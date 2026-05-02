Avrupa Birliği (AB) Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) iş birliğinde yürütülen “Sağlık için Birlikte Projesi"nde çalışmalar hızlandırıldı.

Proje kapsamında hekimlik uygulamalarını desteklemek, sağlık hizmetlerinde hasta ve hekim haklarını güçlendirmek hedefleniyor.

KTTB Genel Sekreteri Sinem Şığıt İkiz, yapılan uzman görüşmelerinde sağlık sisteminde aydınlatılmış onam (bilgilendirilmiş rıza) süreçlerinde eksiklikler ve standartlaşma ihtiyacının ortaya konduğunu belirtti.

İkiz, aydınlatılmış onamın yalnızca bir imza süreci olmadığını, hekim ile hasta arasında güvene dayalı, açık ve anlaşılır bir iletişim süreci olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetlerinde güvenin artırılması ve hekimlik uygulamalarının daha sağlam bir zemine oturtulması için bu konuda açık ve kapsayıcı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İkiz, sürecin hekimlerin sahadaki deneyimleriyle şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

KTTB’nin bu alandaki sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirten İkiz, hizmet içi eğitimler, standardizasyon çalışmaları ve gerekli yasal adımların önemine işaret etti.

İkiz, projenin eğitimler ve atölye çalışmalarıyla sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.