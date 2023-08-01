Bostancı'da meydana gelen “Şiddet Tehdidi”, “Kadına Karşı Şiddet”, “Polisi Darp, Görevinden Men”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz Tavır-ı Hareket ve Rahatsızlık” suçlamalarıyla tutuklanan Şeref Gökceren dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Kemal Öneren, Şeref Gökceren’in 31 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Bostancı'daki adresi içerisinde aynı yerde sakin eşi Z.G. ile içkili eve gelmemesi konusunda tartıştıkları bir esnada eşine hitaben “Senin ölümün benim elimden olacak” dedikten sonra genç kadını elleri ile ittirmek suretiyle yere düşürerek darp ettiğini belirtti.

Öneren, Z.G.’nin polisi arayarak şikayetçi olup olay yerine polisin gelmesini sağladığını, zanlının olay yerine giden polise, eşine ve çocuklarına hareket ettiğini belirtti. Kemal Öneren, zanlının eşini darp etmemesi için araya giren Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru S.İ.’nin sağ elini büküp, darp edip görevinden men ettikten sonra kendisini makul güç kullanıp tutuklamaya çalışan polis memuru M.G.'nin de vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp edip görevinden men ettiğini aktardı. Öneren, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve gerek bu mesele ile ilgili gerekse bundan önce yaşanan olaylar ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğundan zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç temay Sağer, polise darp raporu alınıp alınmadığını sordu.

Polisin darp raporu temin ettiğini söylemesi üzerine Sağer, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.