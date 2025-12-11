Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlar ve sel baskınlarının ardından Kozanköy’de meydana gelen tahribatı yerinde inceledi.

Bölgeye giderek hasar gören yolları, altyapı noktalarını ve su taşkınının etkilediği alanları gezen Çavuş, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışların özellikle dağ eteklerinden gelen debiyi artırmasıyla Kozanköy’de yol çökmeleri, taşkınlar ve çevresel hasarlar yaşandığını belirten Bakan Çavuş, Bakanlık birimlerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu söyledi.

Çavuş, bölgedeki tahribatın hızlı bir şekilde giderilmesi için Su Dairesi, Orman Dairesi ve ilgili tüm teknik ekiplerin koordineli şekilde çalıştığını vurguladı.

Kozanköy ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelen Çavuş, bölgedeki sorunların tespiti ve çözümü konusunda tüm kurumların birlikte hareket ettiğini belirtti.

Altyapı onarımlarının en kısa sürede tamamlanması ve bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.