TAM PARTİ Lefkoşa İlçe Koordinatörlüğü'nün girişimleri ve tüm parti birimlerinin desteğiyle hayata geçecek olan projede, yeni yıl ruhu çocukların eğitimine destekle buluşacak. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen TAM PARTİ Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nın tüm stant kira gelirleri ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için kullanılacak. Yeme-içme, hediyelik eşyalar, el emeği ürünler gibi pek çok farklı alanda üreticilerin stant açacağı pazarda, sürpriz konserler ve dj performanslarının yanı sıra çocuk oyun alanları da yer alacak.

“BİZ HER ZAMAN HALKIN İÇİNDE, TOPLUMA ÇÖZÜM ÜRETEN OLACAĞIZ”

TAM PARTİ Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Koordinatörü Çağla Dinçer; dayanışma pazarı ile ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın yanında, toplumun her kesimini ortak bir iyilik hareketi etrafında bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Dinçer; “Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nın, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacağına ve onların ihtiyaçlarına anlamlı bir katkı sunacağına inanıyoruz. Projeye hazırlık sürecinde kadınlarımızın sergilediği emek, özveri ve dayanışma, çalışmamızın en güçlü unsurlarından birini oluşturdu.” diye konuştu. Dinçer, TAM PARTİ Yılbaşı Dayanışma Pazarı’na ihtiyaç sahibi çocukların geleceğine destek olmak isteyen tüm vatandaşların katılımının büyük bir değer taşıdığını söyledi.

TAM PARTİ Lefkoşa İlçe Koordinatörü Tarık Dev, TAM PARTİ’nin halkın içinde yer alan, toplumun sorunlarına çözüm üreten bir parti olduğunu belirterek; “TAM PARTİ olarak bizler, bir parti olmanın ötesinde; halkın içinde yer alan, mağduriyet yaşayan herkesle omuz omuza yürümeyi amaçlamaktayız. Siyaseti bir rant kapısı olarak değil, topluma çözüm üretmenin bir aracı olarak görüyoruz. Bu yola çıkarken attığımız ilk adım, bir ulusun en küçük ama en değerli varlıkları olan çocuklara sahip çıkmak ve onların geleceğine katkı sunmaktır. Onlara uzatacağımız her yardım eli, yarınlarımızı güçlendirmenin temel sorumluluğudur.” diyerek tüm vatandaşları TAM PARTİ Dayanışma Pazarı’nda buluşmaya davet etti.