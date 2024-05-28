Hükümetin hayvancılık politikalarını protesto için 9 gündür Lefkoşa’da araçlı eylem yapan hayvancılarla hükümet yetkililerinin bugün yaklaşık 3 saat süren toplantısından olumlu sonuç çıkmadı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki toplantıdan çıkışta basına açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, toplantıda uzlaşı sağlanamadığından eyleme devam edeceklerini belirtti.

Naimoğulları, bu akşam toplanması beklenen Bakanlar Kurulu’nda alınacak kararları beklediklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova bugün saat 16.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Naimoğulları ve birlik yöneticileriyle bir araya gelmişti.