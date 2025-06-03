Uluçay: “Salamis yolu şehrimize yakışacak çehreye kavuşacak”

Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay, somut adım attıkları "Salamis Yolu"nda kaldırım, drenaj sistemi ve asfaltlama çalışması yapılacağını söyledi.

Uluçay, 1. Etap Asfalt Yenileme Projesi'nin de tamamlandığını, Çanakkale bölgesinde de asfalt yenileme çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

GMB'den verilen bilgiye göre, Uluçay, konuyla ilgi açıklamasında, göreve geldiği günden beri en çok aldığı sorulardan biri olan "Salamis Yolu" konusunda artık somut adımlar attıklarını belirtti. Uluçay, "Uzun yıllardır adeta kemirilmiş durumda kalan, şehrimizin en önemli caddelerinden biri olan Salamis Yolu; kaldırımları, drenaj sistemi ve tamamen yenilenecek asfaltıyla Gazimağusa’ya yakışır bir görünüme kavuşacak" dedi

Uluçay, şöyle devam etti:

"Şehrin en işlek ve kritik güzergâhlarından birini yenilemek elbette kolay bir süreç olmayacak. Bu projeyi karşılıklı anlayış ve sabırla yürüteceğiz. Özellikle okulların açılmasından önce tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışmada, saha operasyonlarından kaynaklanabilecek gecikmeleri elimizden geldiğince minimuma indirmek için yoğun çaba harcayacağız. Bu arada 1. Etap Asfalt Yenileme Projemizin ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Çanakkale bölgesinde de asfalt yenileme çalışmalarımıza başlayacağız"

Süleyman Uluçay, her zaman olduğu gibi yanlarında olup, "Salamis Yolu"nun asfalt yenileme bütçesine katkı sağlayan Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne (KEİ) teşekkür etti.

Uluçay, Gazimağusa’daki tüm yolları yenileme hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.