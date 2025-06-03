İskele Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda eski eser niteliğinde 7 kitap bulundu. Polis düzenlediği operasyonun sonucu İzzettin Güne, Hüseyin Güne, Onur Kaya, İbrahim Karalar ve İsmail Avcı isimli zanlıları tutukladı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları İskele Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Tunceli aktardı, Tunceli, 3 Haziran 2025 tarihinde, saat 00.15’te, zanlıların içerisinde bulunduğu 2 araçta eski eser olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Tatlısu- Geçitkale yolunda 2 aracın durdurulduğunu anlatan Tunceli, araçların bir tanesinde, tarihi 7 adet kitap bulunduğunu söyledi. Zanlılardan İzzettin Güne’nin itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini söyleyen polis, konu kitapların değerinin araştırılacağını kaydetti. Yargıç, zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verdi.