Gazimağusa ve Dikmen’de meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayında üç kişi tutuklanırken, bir kişi ise polis tarafından aranıyor.

- Şirket paraları şahsi hesaba aktarıldı

Polis Basın Bülteni’ne göre, 2024 yılı içerisinde Gazimağusa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan N.A.’nın (E-48), bir öğrenci yurdunda kayıtlı öğrencilerden tahsil ettiği toplam 375 bin TL ile 12 bin 900 Amerikan dolarını, şirketin hissedarı olan M.K.N.’nin (E-30) şahsi banka hesabına yatırarak zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada N.A. tutuklanırken, M.K.N.’nin ise arandığı bildirildi.

-Lojmandaki makineleri çaldı

Dikmen’de bir şirkette çalışan R.G.’nin 19 Mayıs tarihinde şirkete ait lojmanda muhafaza edilen kırıcı hilti, spiral kesme makinesi, lazer metre, uzatma kablosu ve seramik kesme makinesini çaldığı tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda R.G.(E-40) tutuklandı.

– Mağazada bırakılan cüzdanı çaldı

Aynı gün Gazimağusa’da saat 16.00 sıralarında, bir işletmenin ikinci katında alışveriş yapan bir şahsın reyona bıraktığı cüzdanı ve içerisinde bulunan bin TL nakit parayı çaldığı tespit edilen M.B.J.’nin (K-55) ise tutuklandığı belirtildi.

Polis, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.