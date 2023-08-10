Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği'ni (ATİB), kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Bakanlık Müsteşarı Ozan Özuyanık ve Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun hazır bulundu. Heyete KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de eşlik etti.

-Yangın

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, KKTC bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC- Azerbaycan arasındaki iş birliğini geliştirmek ve KKTC’ye nasıl katkı sağlayabileceklerini değerlendirmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli değerleri yüceltmek istediklerini söyleyen Yangın, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için söylenen “Tek millet, iki devlet” ana fikrine, “Tek millet, üç devlet” ifadesiyle KKTC’nin de dâhil edilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yangın, tarım alanlarının artması ile Azerbaycan’ın tarım sektöründe büyüdüğünü kaydederek, iki ülkenin bu alanda iş birliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

-Oğuz

Bakan Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçtiğimiz yıl KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak katılması ile bu coğrafyada ihracat alanında yeni fırsatlar yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkeler arası işbirliği ile ticaretin iyi yerlere gelebileceğine inanç belirten Oğuz, iş birliklerinin sürdürülmesi ile büyük yatırımlar yapılabileceğine değindi.

Kabul sonunda iş birliğinin geliştirilmesi adına çalışmaların başlaması için görüş birliğine varıldı.