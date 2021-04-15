Serbest Kürsü / Levent Özadam
Okur Şikayeti:
“1974 yılında Bostancı’ya geldiğimizde Güney Kıbrıs’taki mallarımıza karşılık 15 dönüm bahçe aldık.
47 yıldır kullanımımızda olan tapulu malımıza 2012 yılında konut inşa etme kararı aldık.
Bunun için bir yola ihtiyacımız vardı. Bu sebeple arazimizi yola bağlayabilmek adına anayol ile arazimiz arasında kalan komşumuz ile karşılıklı anlaşma yaparak 1’e 3 oranında takas olacak şekilde imzalarımızı attık.
Bu anlaşma sonrasında arazimiz yola bağlanmıştır. Bunlara istinaden gerekli mercilerden (Güzelyurt Belediyesi, Mimar ve Mühendisler Odası) inşaat izinlerimizi aldık.
Aldığımız izinler doğrultusunda inşaatımızı tamamladık. Şu anda oğlum ve gelinim orda kalmaktadır.
Diğer taraftan husumetli olduğumuz başka bir sınır komşumuz bu durumu hazmedemeyip, defaatle tapu ölçümleri yaptırarak tapulu malımız olan yolumuzu almaya çabaladı, ancak başarılı olamadı.
Bu yöntemle başarılı olamayınca 2019 yılında KKTC Hükümetimizin Bakanlar Kurulu’ndan ilgili yolu kamulaştırma yaptırmıştır.
Bahse konu kararı torpil kullanarak aldırdığı kanaatindeyim.
Bu karara göre kamulaştırılan yol için tarafıma ödeme yapılacağı bildirildi. Bu ödemede husumetli olduğum komşunun adı geçmemekteydi. Bu kamulaştırmaya olan itirazımızı ve hakkımızı aramak adına açtığımız davayı kazandık ve kamulaştırmayı iptal ettirdik.
Bunu da hazmedemeyen komşu, 2018 yılında Tapu Dairemizin metrik sisteme geçmesini fırsat ve bahane ederek 2020 yılında tekrar tapu ölçümü yaptırmıştır.
2019 yılında kamulaştırma yapılırken adı geçmeye husumetli komsuya 2020 yılında yapılan ölçümde bahse konu olan yol husumetli komsuya ait olduğu gösterilmiştir.
Bu durumda 2012 yılında başlatıp yıllardır bizim olan evimizin yolu artık bizim olmadığı söylenmektedir.
Bu bilgiler ışığında biz evimize gidemez durumdayız. Yaşadığımız mağduriyetin tarifi imkânsızdır. Bu mağduriyetimiz hem maddi hem manevidir.
Bahse konu arazimiz içerisinde ekili olan ağaçlar dahi 1974 öncesine aittir. Bu arazilerin sair planları Güney Kıbrıs yetkili mercilerinde de bizim elimizdeki tapularla ayni olacak şekilde mevcuttur.
Bütün evraklarımız KKTC Hükümeti’mizin atadığı imza yetkilileri tarafından orijinal ıslak imzalı olup elimizdedir.
İlgili Birimlerin sehven yapılan bir hata inancıyla bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Gerekli düzeltmenin yapılmasını umut ederek buradan İlgili mercilere çağrıda bulunmak istiyorum.
Bu yapılan yanlış ölçümün geri alınacağına olan inancım vardır. KKTC Hükümetimizin hiçbir vatandaşını mağdur etmeyeceğine olan inancımızı koruyacağız…”
MESAJ KUTUSU
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