Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (Tam Parti) Güzelyurt ilçe örgütü binası, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Tam Parti’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan Serdar Denktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, parti yöneticileri, milletvekili aday adayları, partililer ve bölge halkı katıldı.

Açılışta, Tam Parti Güzelyurt İlçe Koordinatörü Birol Gülkan ve Tam Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş da hazır bulundu.

Törende konuşan Tam Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Güzelyurt ilçe binasının hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Binanın açılması bizim için büyük bir gurur. Yeni hizmet binamızın bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güzelyurt’ta hizmete giren ilçe binasının, parti ile bölge halkı arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan iletilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.