Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu markette cinsel gücü arttırıcı 11 adet hap ve 4 adet jel, 19 adet puf sigara, 13 adet elektronik nargile ile 18 adet likit sigaranın gümrüksüz olarak satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkileri tarafından idari para cezası kesildi.

-Girne’de kargo ile gelen kitapların vergi ücretini ödemeyen şahıs hakkında yasal işlem

Öte yandan, Girne Turizm Limanı’nda dün kargo ile gelen kitapların kendisine belirtilen vergi ücretini ödemek istemeyen ve gümrük memuruna bağıran T.U. (E-35), polis tarafından tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.