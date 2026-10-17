Polisten verilen bilgiye göre, Kalecik’te bir inşaat şirketinde çalışan İ.A. (E-46) ocak - eylül ayları arasında dolandırmak amacıyla başka bir şirket çalışanını mesaiye kalmadığı halde mesaiye kalmış gibi göstertip ilgili kişinin adına sahte puantaj hesaplama formu düzenlenmesini sağladı.

Söz konusu formu ilgili şirkete bilgisayar ortamından göndererek tedavüle süren İ.A., adı edilenin hesabına şirket tarafından 54 bin TL fazla para yatmasına yol açtı. İ.A. akabinde ilgili şahıstan söz konusu paranın şirket tarafından yanlışlıkla fazladan gönderildiğini söyleyerek, gönderilen parayı sahtekârlık alıp, tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.

-İskele’de marketten şarap çalan şahıs tutuklandı

Öte yandan, İskele’de bir kişi dün gece alkollü içki tesiri altında bir marketten bir şişe şarap çaldı.

Alkollü içki tesiri altındaki (nefes örneği vermeyi reddetti) M.A.B. (E-19) markete giderek, market çalışanına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gösterip ardından bir şişe şarabı alıp ödeme yapmadan marketten ayrıldı.

Söz konusu şahıs makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi, şarap şişesini yol içerisine vurup kırdı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.