Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde inceleme ve temaslarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bölgede faaliyet gösteren esnaf ve sanayicileri ziyaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından verilen bilgiye göre, Taçoy, yaşanan sıkıntıları dinledi ve sorunlardan çıkış önerilerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Temas ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Taçoy, üretimin sorunlarının sadece konuşulduğunu, ancak kalıcı adımların nedense bir türlü atılamadığını ifade etti.

Bu durumdan çıkışın günübirlik politikaların terk edilmesiyle mümkün olacağını kaydeden Taçoy, “daha geniş ve uzun soluklu vizyonlar ortaya konulmalıdır.” diyerek, ülke insanının üretim sıkıntısı yaşamadığını ve bu konuda son derece ileri bir durumda olduğunu ifade etti.

Taçoy, kronikleşen sorunların üretimin önünü tıkadığına işaret ederek, altyapıda mevcut durumun iyileştirilmesiyle çok farklı bir boyuta ulaşılacağını kaydetti.

Sanayi bölgelerinin yönetim anlamında esas sahipleri olan sanayici ve zanaatkârlara devredilmesinin zamanının geldiğini ve hatta geçtiğini anlatan Taçoy, “Sanayi bölgeleri özerk bir yönetim anlayışı çerçevesinde esas sahiplerine devredilmelidir. Mevcut altyapı sorunlarının kalıcı çözümü bu yönde çok kolay olacaktır. Üretimde reform böyle sağlanır. Sanayicimizin artık bu gibi sorunları geride bırakarak daha ileriye nasıl gideceğinin planlarına odaklanması zamanı gelmiştir.” dedi.

Hasan Taçoy, üretimin önündeki altyapı sorunlarının aşılması durumunda ambargo ve izolasyon gibi dış siyasi faktörlerin kolaylıkla devre dışı kalacağına vurgu yaparak, “Yeter ki isteyelim ve yeter ki bu yönde hareket alalım. Biz yola çıktıktan sonra bizi durdurabilecek ya da bu yoldan saptırabilecek bir dış siyasi gücün olabileceğini zannetmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Üretimin olmadığı bir yerde ekonomiden bahsedilemeyeceğini ifade eden Taçoy, özellikle sanayi ve endüstriyel üretimin sadece iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığına, önemli bir ihracat kalemi de oluşturduğuna değindi.

“İşte bunu geliştirmeli ve farklı ürünlerle pazar payımızı genişletmeliyiz.” diyen Taçoy, devlet ve özel sektörün koordineli bir biçimde hareket etmesi durumunda büyük hamleler yapılmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

Gazimağusa Sanayi Bölgesi’ni ziyaretinde gördüklerinin taşıdığı bu düşüncelerin doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Taçoy, tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen iş insanlarına teşekkür etti.