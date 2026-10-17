Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 139 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen F.G. (E-47) yönetimindeki salon araçla Cengiz Han Sokak kavşağına geldiğinde karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti ve bu sırada cadde üzerinde doğu istikametine seyreden ve nefesinde 53 miligram alkol tespit edilen motosiklet sürücüsü J.K’nin (E-35) önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağ diz kapağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde gözetim altına alınırken, her iki sürücü hakkında alkollü araç kullanıp kazaya neden olmaktan yasal işlem başlatıldı.

-Beyarmudu’nda alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Beyarmudu’nda Hüseyin Kafa Caddesi üzerinde dün gece 01.45 sıralarında meydana gelen kazada, 189 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Z.B (K-34) yönetimindeki salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kazaya neden olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

-Düzova kavşağı yakınlarında araç takla attı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde bu sabah 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, İ.K.F (E-32), yönetimindeki salon araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada Düzova kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kavşaktaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.O.H (K-21) ve L.W (K-22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından gözetim altına alındı.

-Girne’de aracın çarptığı yaya yoğun bakımda…

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bu sabah 07.55 sıralarında meydana gelen kazada, R.S (E-46) kullandığı salon araçla, yolun kuzeyinden güneyine yaya olarak geçmeye çalışan K.D’ye (K-25) çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.