Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (Tam Parti) İskele, Karpaz ve Gazimağusa'daki partililer için dayanışma gecesi düzenledi.

Verilen bilgiye göre Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için ülkenin öz kaynaklarının korunması, siyasi mücadelenin başarıya ulaşabilmesi adına dayanışmanın sürdürülmesi ve ortak hedefler etrafında birleşilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin öz kaynakları üzerinden kişisel menfaat elde edenler olduğunu savunarak bunu eleştiren Denktaş; kamu kaynaklarının ve halkın geleceğinin korunması gerektiğini, aksi yönde hareket edenlerin ise bunun hesabını vereceğini kaydetti.

Denktaş, rakiplerinin dedikodular üzerinden parti içinde ayrılık yaratmaya çalıştığını savunarak, bu yöndeki çabaları gördükçe üzüldüğünü belirtti. Serdar Denktaş, parti mensuplarını bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırarak, “Görmezden gelseler de TAM Parti güçlenerek ilerliyor.” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Denktaş, “Unutmayalım ki yanı başımızdaki komşumuz yok olmamızı bekliyor. O yüzden ya TAM olacağız ya yok olacağız!” ifadelerine yer verdi.

Serdar Denktaş, gecede gitarıyla “Çırpınırdı Karadeniz” parçasını çalarak şarkı sözlerini Kıbrıs’a uyarladı.