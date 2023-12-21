Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan kutlama mesajları geliyor.

Bu çerçevede; Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ile Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’den gelen mesajlar şöyle:

- Polis Genel Müdürü Kasım Kuni:

“Dr. Fehmi Gürdallı,

50’nci kuruluş yılınızı şahsım ve Polis Örgütü personeli adına içtenlikle kutlar, haber alma özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdiğiniz katkılardan dolayı size ve kurumunuz çalışanlarına başarı ve esenlikler dilerim.”

- Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı:

“Sayın Fehmi Gürdallı,

Sait Terzioğlu’nun kurucu müdürlüğünde bir daktilo ile yayıncılığa başlayan, tam 50 yıl yani yarım asırdır Kıbrıs Türk halkının en önemli seslerinden olan Türk Ajansı Kıbrıs, varlığı ile ülkemiz basın yayın yaşamına öncülük etmeye ve her daim katkı koymaya devam etmektedir.

Ülkemizin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamında geçirdiği tüm evrelerde toplumun haber almasına olanak sağlama mücadelesi yanında, uluslararası yayın kuruluşlarına da bilgi aktarımını başarı ile devam ettiren TAK’ın 50. kuruluş yılını şahsınız vasıtası ile kutlar, bu müstesna kurumunuzda bugüne kadar görev yapmış ve şu anda görev alan tüm basın emekçilerine saygı ve sevgilerimi sunarım.”

- Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt:

“Sayın Fehmi Gürdallı,

Ulusal kimliğimizi koruyarak kamu haberciliğinde güvenilir haber akışını sağlayan ve ilkeli yazılı medya politikalarıyla öncü olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın 50’nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kuruluşundan bugüne ajansın çalışmalarında emeği geçen herkesi şahsınızda kutlar, nice başarılı yıllar diler, saygılarımı sunarım.”

- Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ile Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar:

“Sayın Fehmi Gürdallı,

21 Aralık 1973 tarihinde yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs, çağdaş habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve Kuzey Kıbrıs ile ilgili haberlerin dünyaya duyurulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Kuruluşunuzdan bu yana ilkeli, güvenilir ve tarafsız yayın anlayışıyla basın hayatında önemli faaliyetlere imza atan tüm çalışanlarınızı şahsınızda tebrik eder, 50. kuruluş yıl dönümünüzü içtenlikle kutlarız.”

- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri:

“Sayın Fehmi Gürdallı, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinde ve sesinin duyurulmasında önemli rol oynayan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 50. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutlarım. Başta şahsınız olmak üzere kurumda görev alan tüm çalışma arkadaşlarınızı tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.”