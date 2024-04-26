Gazimağusa Belediyesi, kentin tüm bölgelerine yeterli basınç ve kalitede su verilebilmesi için su altyapı çalışmalarına devem ediyor. Beşevler’den Anadolu Mahallesi’ne 2 kilometrelik ana su borusu döşenecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Harika ve Anadolu Mahallelerine alternatif ana su hattı döşenmesi için hazırlıkların tamamlandığı ve Devlet Su İşleri Dairesi’nin iş birliğinde yapılacak projenin başlaması için Dairenin malzeme ihalesine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Harika Mahallesi’nde yapılan çalışmayla yüksek noktalara kadar suyun ulaştırılması için yeterli basıncı sağlayacak motorun montesinin yapılarak hizmete sokulduğu belirtildi.

- Katip: “Beşevler’den Anadolu Mahallesi’ne 2 kilometrelik ana hat döşeniyor”

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi Sorumlusu Mustafa Katip, Gazimağusa Belediyesi ile Devlet Su İşleri Dairesi’nin iş birliğinde yapılacak ana boru hattı projesiyle, Beşevler’den Anadolu Mahallesi’ne 2 kilometrelik boru döşeneceğini ifade etti.

Katip, daha önce su altyapısı olmayan güzergahta döşenecek 225 mm’lik büyük çaplı borularla hem Anadolu hem Harika bölgesini besleyecek alternatif bir hat yapılmış olacağını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin hem ekipman hem eleman olarak projeye başlamaya hazır olduğunu ifade eden Katip, Devlet Su İşleri Dairesi’nin projenin malzeme ihalesine çıkmasını bekledikleri bilgisini verdi.

Ekiplerin tamamladığı diğer çalışmanın Harika Mahallesi’nde motor montajı olduğunu da ifade eden Katip, motorun faaliyete geçmesiyle bölgeye verilen suda artış olduğunu, daha önce su alamayan abonelerde yaptıkları kontrolle verimli su almaya başladıklarını tespit ettiklerini aktardı.

Katip, Mutluyaka’da su altyapısı olmayan kırsal kesim arsaları bölgesinde 600 metrelik yeni su hattı döşenmesinden sonra, yine Mutluyaka’da Kamelya Sokak’ta da 200 metrelik su hattı döşediklerini söyledi.

Katip, ayrıca ana su deposundaki eski motorların yerine yeni nesil, az elektrik tüketen daha verimli motorlar takılacağını da söyledi.