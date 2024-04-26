Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında, “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” etkinliği pazar günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Kütahya Seramik & Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda yapılacak etkinlik, saat 10.30’da Değirmenlik bölgesindeki Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünden başlayacak ve klasik severler yönlendirmelerle gizli yedi noktayı farklı sıralarla bulmaya çalışacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, yakan top, ip atlama, torba yarışı, halat çekme, tavla turnuvası ve darts gibi aktiviteler de yapılacak.