Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “varlığımızı; yurdumuz Kıbrıs’ta temin eden şehit ve gazilerimiz ile, son yüzyılda; Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde, şeref ve gurur ile, canları pahasına her safhada mücadele vererek savunan kahramanlarımızın sayesinde; bugün ülkemizin bireyleri, 'böyle bir mutlak şerrin' tanığı veya kurbanı olamayacak kadar güven içindeler” dedi.

Akpınar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası' nedeniyle mesaj yayımladı.

Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkleri olarak "En Karanlık Gece" olarak hafızamızda daima yer alacak, 21 Aralık 1963'te başlayan ve tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen vahşi saldırılar, ortak ülkemiz sandığımız Kıbrıs’ın silah zoruyla Yunanistan’a bağlanabilmesi amacını güden 'Akritas Planı' denilen delilik ve soykırım belgesinin en somut eylemiydi.

60 yıl önce, Kıbrıs’ta bu insanlık suçunu işleyenleri bir kez daha tarihin de hafızasına kaydediyoruz. Mücadele tarihinin kahramanları; şerden, hayır istemeyecek kadar aklıselimdi, çünkü inanç; bunun 'ilahi gücün' takdiri olduğunu emrederken, bu tarihten sonra; 'Şerrin varlığı', Kıbrıs Türk direnişinin en şiddetlisi ile tanışmış, 'Anavatanımızın yanı başımızda ihtişamlı duruşuyla başarıya da ulaşamamıştır.

11 yıl bu şerre ve zulme sırtını dönen dünyaya rağmen...

Ve bugün; varlığımızı; yurdumuz Kıbrıs’ta temin eden şehit ve gazilerimiz ile, son yüzyılda; Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde, şeref ve gurur ile, canları pahasına her safhada mücadele vererek savunan kahramanlarımızın sayesinde; bugün ülkemizin bireyleri, "böyle bir mutlak şerrin" tanığı veya kurbanı olamayacak kadar güven içindeler.

Geçtiğimiz yüzyılda, ulusların direniş ve bağımsızlık şecereleri arasında en müstesna örneklerinden birinin adını koymuş, kendilerinden sonraki nesillere aziz bir vatanı emanet etmiş, varoluş mücadelesinde yer alan kahramanlarımızın, yine aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Onların; 'En değerli rütbe şehitliktir' diyerek, kuşaktan kuşağa onur ve kahramanlıklar ile devrettiği; Varlığımızı temin eden tüm ulusal değerler, artık bizim ve sonraki nesillerimizin sorumluluğundadır."